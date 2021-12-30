Татуированная модель показала себя без макияжа и ошеломила сеть

Американская модель Бриана Тодд показала, как меняется ее внешность с макияжем. Татуированная интернет-знаменитость обычно делает для снимков яркий мейк, но решилась продемонстрировать подписчикам, как выглядит ее лицо на самом деле.

На своей странице в Instagram 26-летняя жительница Коннектикута (США) обнародовала коллаж из двух фотографий. На первой она предстала полностью без косметики, в мешковатой футболке и с нерасчесанными волосами. Второе фото – полная противоположность первого. Оно сделано уже после того, как блогер накрасилась.

Для этого мейка американка использовала яркую красную помаду, черную подводку и много румян и контуринга.

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Подписчики Брианы, которых у нее больше 535 тысяч, не смогли поверить, что перед ними один и тот же человек. Многие обратили внимание на идеально прокрашенные брови тату-модели и даже в шутку потребовали у нее инструкцию, как повторить этот трюк.

Добавим: судя по странице модели в соцсети, стрелки являются ее любимым приемом и она носит их практически каждый день.

Известно, что блогер покрывала свое тело тату последние пять лет. На ее коже есть рисунки и черными, и цветными чернилами.

У девушки набиты "рукава", также есть татуировки на шее, спине, ногах, кистях. На животе у Брианы нарисовано животное с оскалом.

Она часто снимается в готических образах и популяризирует альтернативную культуру.

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