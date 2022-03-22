Брежнева покинула Россию и уехала в Польшу помогать украинским беженцам

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет живет на три страны (Украина, Россия, Италия), иммигрировала в Польшу. Она вместе с другими волонтерами помогает украинцам, которые были вынуждены были бежать за границу из-за войны с РФ.

Работает бывшая участница группы "ВИА Гра" в Люблине – там расположен один из центров, собирающих помощь для украинцев. В своем Instagram она опубликована соответствующее Stories.

Видео дня

Ранее на страничке Брежневой было Stories, где она на складе в Люблине с подписью: "Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждёт особенно". Теперь оно удалено.

Известно, что певица много лет проживала в элитном подмосковном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе в особняке, который приобрела в 2013 году. Ее супруг, Константин Меладзе, более 20 лет занимался в России музыкальным продюсированием.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Брежнева призвала остановить войну и показала последствия обстрелов российских войск по центру Харькова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!