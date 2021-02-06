Брежнева похвасталась прозрачным мини перед поклонниками. Фото и видео

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала, как отметила свой 39-й день рождения. Так, артистка предстала в коротком прозрачном платье.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories. Брежнева провела этот день в кругу близких (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Для праздника певица арендовала квартиру в Санкт-Петербурге. Рядом с ней были ее супруг Константин Меладзе, сестра Виктория и несколько друзей.

Кроме того, Брежнева похвасталась перед фанатами своим слишком откровенным нарядом. Она покрасовалась в мини-платье из полупрозрачной черной ткани. Ее образ дополняли массивные ботинки с грубой подошвой.

Сама знаменитость восхитилась своим нарядом и подписала кадры: "Сильно себе нравлюсь", а затем еще поделилась несколькими снимками.

Вера Брежнева – украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. С 2015 года состоит в браке с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева удалила родинку под нижней губой, которую многие считали изюминкой ее внешности.