Брежнева ответила критикам ее 'старого' мужа Меладзе, жена Павлика поддержала

Популярная украинская певица Вера Брежнева в сети затронула волнующую многих ее поклонников тему – разницу в возрасте между артисткой и ее звездным супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе. Звезда призналась, что многие критики называют ее любимого "старым", однако дата рождения, по мнению экс-участницы "ВИА Гры", никого волновать не должна. С этими словами согласилась Екатерина Репяхова – жена музыканта Виктора Павлика.

Размышлениями на тему разницы в возрасте Брежнева поделилась в своих Instagram-stories. Репяхова добавила скриншот с текстом певицы к себе в аккаунт.

Меладзе старше своей 40-летней избранницы на 18 лет. Вокалистка утверждает, что эта цифра никак не влияет на их брак и не мешает строить гармоничные отношения. И хотя многие хейтеры считают композитора слишком "старым" для бывшей подопечной, Брежнева старается не реагировать на эти слова. Она уверена, проблемы и ссоры в семье могут быть и у одногодок – возраст здесь не при чем.

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"Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать... Когда есть основа – любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, идти вперед, то в отношениях возраст точно не играет роли... Если люди не любят друг друга, не хотят строить семью, то им мешает и возраст, и голос друг друга, и недостатки, и даже достоинства", – написала знаменитость.

Отметим, 58-летний Константин Меладзе и 40-летняя Вера Брежнева зарегистрировали свой брак 23 октября 2015 года в Форте-дей-Марми (Италия). Однако пара тайно встречалась до этого около 10 лет. От первого брака у композитора осталось трое детей, а у певицы – двое.

Популярную исполнительницу поддержала 27-летння блогер и концертный директор Екатерина Репяхова – жена 56-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика. Несмотря на разницу в возрасте почти в 30 лет, пара воспитывает маленького сыну Мишу и строят счастливую семью.

Свои отношения влюбленные узаконили 12 мая 2020 года. Для Павлика это был уже четвертый брак.

Коротко о знаменитостях:

Вера Брежнева – 40-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница группы "ВИА Гра" родом из Каменского (Днепропетровская область). Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Кипермана.

Екатерина Репяхова – блогер и концертный директор Виктора Павлика. Родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Младше мужа на 29 лет. У пары есть сын Михаил.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Вера Брежнева отметила свой 40-летний юбилей в Киеве. Константин Меладзе довел гостей до слез, а именинница раздавала всем "Оскары". Фото и видео можно посмотреть в нашем материале.