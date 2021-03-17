Брежнева и Санина сделали завивку: в сети устроили битву образов
В сети сравнили украинских певиц Веру Брежневу и Юлию Санину, которые недавно сделали себе пышные кудри. Так, пользователям предложили проголосовать за то, чей образ им нравится больше.
Соответствующий фото-коллаж разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях". Отмечается, что данная прическа становится все более популярной среди звезд (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Юлия Санина позировала на снимке в бежевой футболке, стильном пиджаке и с массивными цепями на шее белого и серебристого цветов. Свой образ она дополнила объемной кудрявой прической и ярким макияжем.
В свою очередь Брежнева предстала перед камерой в белой футболке, черном пиджаке и солнцезащитных очках. Свой образ она также дополнила объемными кудрями.
"Битва причесок... На днях певицы Юлия Санина и Вера Брежнева сделали пышные кудри, которые становятся все более популярными среди звезд. Друзья, а чей вариант вам нравится больше? 1 или 2?" – говорится в публикации.
Мнения пользователей сети по поводу того, кому с кудрями лучше, разделились. Одни проголосовали за Юлию Санину, другие же – в пользу Веры Брежневой.
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