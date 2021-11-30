Брэдли Купер рассказал, как на него напал грабитель с ножом

Американский актер Брэдли Купер рассказал, как перед пандемией на него напал грабитель с ножом. Неприятный инцидент произошел, когда знаменитость должна была встретиться с дочерью Леей.

Артиста подстерегли в метро по пути в центр города. Брэдли рассказал изданию Fox News, что не услышал грабителя, ведь слушал музыку в наушниках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В октябре 2019 года голливудский актер поехал к своей дочери Лее, которой на тот момент было всего два года. Актер вспомнил, что в тот период отказался от охраны, потому что комфортно чувствовал себя в городе.

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"Раньше я все время гулял по Нью-Йорку с включенными наушниками. Это было перед пандемией. Я был в метро в 11:45, когда ко мне подошли сзади", – вспомнил Брэдли.

Сначала он подумал, что фанат узнал его в очках и шляпе, но быстро осознал опасность. Взглянув вниз, знаменитость заметила нож с деревянной ручкой.

Интересно, что Купер совсем не испугался и даже не вытащил наушники. Зато актер перепрыгнул через парапет и даже успел сделать несколько фотографий вора, когда тот начал убегать.

Мужчины еще некоторое время бежали по улице, пока Брэдли не наткнулся на патруль полиции. Артист показал стражам порядка фотографии и рассказал о ситуации.

После того, как полицейские убедились, что звезда невредима, начали преследование. Актеру не известно, чем закончилась эта история, однако теперь он старается осторожнее ходить по улицам. Особенно в наушниках.

Кратко о звезде:

Брэдли Купер – американский актер, продюсер, режиссер и певец. Лауреат премий BAFTA и Грэмми, а также восьмикратный номинант на "Оскар", шестикратный номинант на "Золотой глобус" и номинант на "Тоне". В апреле 2015 года Купер начал встречаться с моделью Ириной Шейк. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара развелась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внучка Софии Ротару и Брэдли Купер устроили спарринг в Нью-Йорке.