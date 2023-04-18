Брэда Питта и Анджелину Джоли не узнать! Как выглядели знаменитые на весь мир актеры в детстве. Фото тогда и сейчас

Многие известные личности в юном возрасте понятия не имели, что в будущем их ждет испытание славой. Ранее они стеснялись недостающего зуба, веснушек, челки или ямочек, но со временем превратились в секс-символов, о которых мечтают миллионы. Сейчас эти селебрити сверкают белоснежной улыбкой и очаровывают фанатов гармоничными чертами лица.

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OBOZREVATEL покажет, как сильно преобразились любимые актеры Голливуда. Многие из них считали себя "гадким утенком" в подростковом возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли родилась в Лос-Анджелесе, в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Мама, на которую так похожа артистка, умерла 27 января 2007 года в возрасте 67 лет, а отцу в прошлом году исполнилось 84 года.

Брэд Питт

Американский актер вырос в очень религиозной семье. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании, занимавшейся грузоперевозками, а мама, Джейн Этта Хиллхаус – психологом-консультантом в школе. Брэд унаследовал черты лица папы.

Эштон Кутчер

Американский актер родился в городе Сидар-Рапидс в штате Айова. Его родители: Ларри Кутчер – сотрудник завода по производству различных продуктов и Дайана Финнеган – сотрудница компании "Procter & Gamble". Звезда был воспитан в консервативной семье, исповедовавшей католицизм.

Пэрис Хилтон

Американская киноактриса, певица и модель Пэрис Хилтон родилась в семье Рика и Кэти Хилтон. Светская львица является правнучкой Конрада Хилтона, основателя знаменитой сети отелей Hilton. С самого детства селебрити была любимой наследницей, которой позволяли все.

Мэрилин Мэнсон

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон (настоящее имя – Брайан Хью Уорнер) родился в Кантоне. Он был единственным наследником в семье торговца мебелью Хью Ангуса Уорнера и медсестры Барбары Уайнер Уорнер. Родителей артиста уже нет в живых: папа умер 7 июля 2017 года, а мама ушла в иной мир 13 мая 2014 года. У звезды есть немецкие, английские и ирландские корни.

Том Круз

Американский киноактер появился на свет в Сиракузах в семье инженера-электрика Томаса Круза Мапотера III и учителя-дефектолога Мэри Ли. С папой у знаменитости были натянутые отношения, в интервью он называл родственника "трусом" и "хулиганом", который избивал своих детей.

Недавно OBOZREVATEL рассказал о красавицах-дочерях знаменитых актрис Голливуда, которые еще в юном возрасте покорили мир своей внешностью. В нашу подборку попали наследницы Моники Беллуччи, Синди Кроуфорд, Ванессы Паради. Чтобы посмотреть, как они выглядят, – читайте наш материал.

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