Брат принцессы Дианы показал редкое семейное фото

Младший брат принцессы Уэльской Дианы Чарльз Спенсер поделился редким семейным снимком, на котором изображен его дед по отцовской линии в детстве. Пользователи в комментариях отметили, что у Чарльза с его дедом было поразительное внешнее сходство.

Соответствующим кадром мужчина поделился на своей странице в Instagram, пишет издание Hellomagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мой дед Джек Спенсер выглядел счастливым, будучи учеником Harrow school, которую он посещал в 1905-1910 годах. После этого дедушка перешел в Тринити-колледж в Кембридже, а затем присоединился к лейб-гвардии, чтобы сражаться в Первой мировой войне. Он умер в 1975 году, вскоре после своего 83-го дня рождения", – говорится в подписи к снимку.

"Какое у вас поразительное сходство со своим дедом", "Полностью согласен", – написали юзеры под публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали уникальный снимок, на котором были запечатлены принцесса Уэльская Диана со своим младшим братом Чарльзом Спенсером. Кадр сделали папарацци еще в 1980 году.