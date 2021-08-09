Брат Меган Маркл высказался о ее браке с принцем Гарри: она разрушит его жизнь

Сводный брат герцогини Сассексксой Меган Маркл Томас принял участие в австралийской версии реалити-шоу "Большой брат", в котором сделал громкое заявление об отношениях принца Гарри и его супруги. Мужчина сказал, что Меган "разрушит жизнь" герцога Сассекского.

Томас также добавил, что считает свою сводную сестру довольно поверхностным человеком. Об этом пишет британский таблоид The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я сказал принцу Гарри: "Я думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень поверхностный человек", – заявил 55-летний родственник Маркл.

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Известно, что Томас Маркл был судим в 2017 году. Его признали виновным в том, что он угрожал женщине пистолетом в пьяном состоянии.

Ранее отец Меган Маркл Томас заявил, что в ближайшем будущем намерен подать прошение в калифорнийские суды за право видеться с двумя внуками. Мужчина не встречался с двухлетним Арчи и малышкой Лилибет Дианой ни разу с момента их рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл прекратила общение не только со своим отцом, но и другими членами семьи. Тесные отношения супруга принца Гарри поддерживает только со своей матерью Дорией Рэгланд, которая живет недалеко от Сассексов и помогает Меган присматривать за детьми.