'Боже, яке кончене': POSITIFF выпустил первый сольный трек, посвященный россиянам

Участник группы MOZGI, рэпер Алексей Завгородний (POSITIFF) выпустил первый сольный трек, который посвятил россиянам, оккупантам и блогерам РФ, поддерживающим войну в Украине. В песне, которая носит название "Боже, яке кончене", говорится о том, что публичные личности думают только о собственном комфорте.

Соответствующее видео Завгородний опубликовал на личной странице в Instagram, а также на разных музыкальных платформах. Артист отметил, что идею трека подсказал ему блогер и телеведущий Алексей Дурнев, за что он поблагодарил его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!" – написал POSITIFF.

Видео дня

В тексте песни говорится о том, что весь мир "показал дулю" жителям РФ, а также российской армии, которую военные ВСУ побеждают. Артист, зачитав рэп, напомнил, что россиянам закрыли Instagram, "ушли" McDonald’s, Louis Vuitton и Gucci.

Также музыкант вставил закадровый голос российских блогеров, которые истерически жалуются на введенные санкции против России.

Отметим, что название песни, а также саму фразу "Боже, яке кончене" взяли из известного мема о бабушке, которую сняла пользователь TikTok Ната Доминская (@natidomini). Фраза указывает на крайне неадекватные выражения или поведение человека.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Позитив оправдал продюсера Потапа за то, что тот не вернулся в Украину во время войны. Артист заверил, что Потапенко много помогает украинцам.