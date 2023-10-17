Боятся, как в СССР: Лайма Вайкуле заметила существенные изменения в россиянах после начала войны с Украиной

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, какие изменения заметила в россиянах после полномасштабного вторжения российских оккупантов. По ее словам, даже те люди, которые ненадолго покидают границы РФ, продолжают бояться путинской власти.

Репрессии против граждан РФ во время войны Лайма Вайкуле сравнила с жизнью в СССР. Об этом она сказала в интервью ТСН на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я замечаю по знакомым, живущим больше в РФ, чем где-либо, что они зажались, начали с опаской разговаривать, страх в них вселился. Для меня это интересно. Как я не верила, что будет война, так я не верю, что человек не может говорить то, о чем думает", – начала латвийская звезда.

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В Латвии приезжающие из РФ россияне боятся ходить по улицам с подругой, чтобы их не заметили в компании Лаймы Вайкуле. Артистка рассказала, что видит, как граждане РФ не могут даже за границей иметь свое мнение.

"Им со мной нельзя быть рядом. Если кто-то сфотографирует, они уже неблагонадежными будут. Как в Советском Союзе. С тем нужно говорить, а с тем – не стоит. Если человек едет за границу, значит с ними не следует общаться, потому что это повлечет за собой неприятности", – рассказала исполнительница.

Певица добавила, что сама она ощущает внутреннюю свободу. Вайкуле и во времена советской власти игнорировала риски и поддерживала эмигрировавших знакомых, поэтому современные санкции ее не пугают.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором призналась, почему поддерживает Украину, будет ли выступать в России в будущем и с кем хочет встретиться. Больше об этом – читайте по ссылке.

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