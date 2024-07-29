'Боялась, что скажу что-нибудь на русском – меня убьют!' Лариса Созаева раскрыла свой страх о западе Украины, где познакомилась с Виктором Павликом

Танцовщица и бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева познакомилась с экс-мужем на западе Украины, куда ее боялись отпускать родители из-за стереотипа о злых "бандеровцах-террористах". Однако женщина, несмотря на страх плохого знания украинского языка, все же отправилась в Тернопольскую область, где познакомилась с Павликом.

Видео дня

Как она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, ее испугали слова родителей о том, что за русский язык девушку могут убить на западе Украины. Именно поэтому уроженка Полтавской области заучила одну фразу на украинском, чтобы не подвергать себя опасности.

"Родители говорили мне: куда же ты едешь, на запад Украины? Там же "бандеровцы"! А кто это такие, я даже не знала (смеется). На украинском языке практически не общалась, хотя, конечно, учила его в школе. Когда я переехала в Тернополь, в филармонии работало много людей, которые тоже разговаривали на русском языке, поэтому страшно не было. Я заучила фразу: "Закомпостируйте, пожалуйста, билет" в троллейбусе, потому что все-таки волновалась из-за слов родителей, что сейчас скажу что-нибудь на русском – и меня здесь убьют (смеется)", – призналась Лариса Созаева.

Она впервые увидела будущего мужа на работе. Созаева отметила, что перед знакомством Виктор Павлик, на первый взгляд, был совсем не таким, с которым хотела бы встречаться. Тем более он был женат и имел семью.

"Я родилась в Миргороде Полтавской области. После окончания училища культуры в Сумах очень хотела танцевать в ансамбле танца, проверялась где-то пять раз. Но поскольку это был 1992 год, в филармонии также происходили сокращения штата. А в Тернопольской филармонии у меня была знакомая, моя одногруппница, поэтому меня взяли танцовщицей в ансамбль "Надзбручанка", где я и познакомилась с Виктором Павликом", – сказала женщина.

Лариса Созаева отметила, что артист разговаривал на украинском языке, из-за чего и сама танцовщица перешла на государственный: "Но в Тернополе настолько красивый украинский язык – просто песня! И, конечно, Витя разговаривал на украинском. Все на слуху – я тоже начала разговаривать на украинском языке".

Она добавила, что на момент знакомства с Виктором Павликом они были абсолютными противоположностями: женщина – спокойная и замкнутая, а мужчина – "без тормозов".

"Такого веселого, подрывного, эмпатического человека я встретила впервые в жизни. Из-за своего воспитания я была очень закомплексована, а Виктор – абсолютно без тормозов! Меня удивляло, как он мог с незнакомым человеком легко общаться, лучшими родственниками потом становились! Поэтому меня это и подтолкнуло к общению с ним. Хотя визуально он не был тем человеком, с которым я бы хотела быть", – сказала Созаева.

Полное интервью OBOZ.UA с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, слухи о себе, новой любви и гениальной звезде, которую недооценивают в Украине, читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Соловий попала в скандал из-за своего выступления в Черноморске Одесской области. Она нецензурно высказалась о предыдущем названии, которое носил город до 2016 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!