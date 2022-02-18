Российский актер Борис Невзоров умер в результате COVID-19

В России в результате коронавируса умер актер Борис Невзоров. Он скончался в пятницу, 18 февраля, в возрасте 72 лет.

Трагедию подтвердила директор Малого театра, где играл знаменитость, Тамара Михайлова. По данным StarHit, за несколько часов до сообщений о кончине Невзорова в сети появилась информация, что все спектакли, в которых должен был играть артист, отменили.

Известно, что в результате тяжелого течения коронавирусной инфекции и осложнений Невзоров попал в больницу. Когда именно его госпитализировали, не уточняется.

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Отметим: Борис Невзоров известен широкой публике благодаря таким фильмам и сериалам, как "Дурак", "Майор", "Дальнобойщики-2", "Марш Турецкого" и другим. В целом на его счету десятки работ в различных кинопроектах.

Официально Невзоров был женат трижды. Первый раз он связал себя узами брака с кинокритиком Мариной. Тогда парню было всего 19 лет. У пары родился сын Борис, но после развода и переезда женщины и ребенка в Великобританию связь актера с сыном оборвалась.

Второй избранницей знаменитости стала актриса Анастасия Иванова, с которой у Невзорова был служебный роман на съемках фильма "Не могу сказать прощай". Иванова родила от супруга дочь Полину. Женщина трагически погибла в 1993 году.

Третья жена звезды – его институтская любовь из Щепкинского училища Алла Панова. Брак, зарегистрированный 15 июня 1996 года, распался в 2010-м.

В последние годы актер жил в гражданском браке с бухгалтером Еленой Хрипуновой, которая была моложе за любимого на 25 лет. 8 декабря 2020-го у них родилась дочь Анастасия, названная в честь Анастасии Ивановой.

Коротко о личности:

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края РФ. Заслуженный (1997) и Народный артист России (2011).

Как ранее писал OBOZREVATEL, 18 февраля умер народный артист РФ Геннадий Юхтин. Он скончался в московской больнице, куда он был госпитализирован с COVID-19 за три дня до трагедии. Звезде фильма "Весна на Заречной улице" было 89 лет.