Борис Джонсон был замечен на улицах Лондона в подарке от ''Укрзалізниці''. Видео

Бывший премьер-министр Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон 22 января приезжал в Киев, где украинские железнодорожники подарили ему необычную шапку из "Залізної крамниці", которая находится на столичном вокзале. Британскому политику, очевидно, головной убор очень понравился, ведь его уже заметили в нем на улицах родного Лондона.

Видео дня

Журналисты The Guardian подловили Джонсона возле его дома, чтобы взять комментарий. На YouTube-канале издания появилось соответствующее видео. На нем экс-премьер запечатлен в брендированной шапке от "Укрзалізниці".

На сине-белом аксессуаре виднеется надпись на украинском языке: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Ярким акцентом стал помпон цитрусового оттенка.

Напомним, приезд Бориса Джонсона в Киев 22 января стал его четвертым визитом в украинскую столицу. Железнодорожники провели ему экскурсию по главному вокзалу страны.

Кроме того, Джонсон был замечен в Буче и Бородянке Киевской области, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему именно Джонсон стал любимцем украинского народа. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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