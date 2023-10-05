'Бомбы продолжают падать, разрушая жизнь': звезда сериалов 'Корона' и 'Секретные материалы' призвала помогать украинским детям войны

Известная американо-британская актриса Джиллиан Андерсон сотрудничает с международной благотворительной организацией War Child ("Дети войны"), основанной в Великобритании, которая расширила свою работу в Украине. Звезда сериалов "Корона", "Секретные материалы" и "Сексуальное воспитание" (Sex Education) обратилась к поклонникам с призывом помочь украинским детям, вынужденным страдать из-за террористической войны России.

Актриса рассказала, что многим маленьким украинцам приходится жить в подвалах, скрываясь от вражеских ракет и бомб. Свое видеообращение Андерсон разместила на личной странице в Instagram, где за ней следит более 2,6 млн подписчиков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", а также двух наград Гильдии киноактеров США призвала неравнодушных задонатить на помощь детям войны в Украине пять фунтов (приблизительно 220 грн) уже сегодня.

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"Бомбы падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они мерзнут, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и задонатить всего пять фунтов", – произнесла звезда.

Андерсон также объяснила, что собранные средства будут направлены на помощь детям, находящимся в зоне ведения боевых действий, – их семьям передадут продукты, одежду, а также окажут психологическую поддержку.

"Многие из детей продолжают жить в подвалах и бомбоубежищах. Они потеряли все: свои дома, свои школы, своих близких. И им очень нужна помощь. Но защита детей в стране, где идет война, — опасная и сложная работа. Организация War Child не может делать это без вашей помощи. Поэтому, пожалуйста, сделайте донат сегодня", – призвала актриса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон посетила британский общественный центр "Все вместе", поддерживающий украинских беженцев. Визит Ее Королевского Высочества был приурочен к первой годовщине хаба, созданного в октябре 2022 года. Там принцесса Уэльская общалась и играла с маленькими украинцами. Подробности и фото – в нашем материале.

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