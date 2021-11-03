'Больше не твой член': Ивлееву огорчила реакция Элджея на их развод

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка", блогер Анастасия Ивлеева, которая объявила о разводе с российским рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком), отреагировала на недавнюю песню экс-возлюбленного. Хит, записанный совместно с музыкантом VACÍO, рэпер посвятил разрыву отношений с Ивлеевой.

В своем влоге, который Настя выпустила на YouTube-канале, она поговорила с подругой, блогером Идой Галич и призналась, что ее слегка задело новое творчество Элджея. По словам артистки, рэпер "мог бы написать что-то интереснее" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Три года жизни, три года любви, столько событий нас связывало. Там можно альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах. А там "больше не твой член", "было прикольно", "чао-какао". Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!" — эмоционально высказалась Настя.

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К слову, речь идет о треке Элджея и VACÍO "SODA". В тексте есть такие строки: "ну и все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная".

Стоит отметить, что пара рассталась мирно – они не упрекали друг друга и не стали оскорблять. Также экс-супруги равно мирно разделили имущество.

Добавим, что ведущая также рассказала во влоге о том, чем занимается после расставания. Сейчас у нее много проектов, путешествий и забот, поэтому знаменитость не скучает.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Ивлеева рассказывала в интервью Юрию Дудю о лучшем сексе, который с ней случался. Артистка признавалась, что наибольшее сексуальное удовольствие получала в отношениях с Элджеем. Кроме того, ведущая раскрыла секреты интимной жизни с рэпером.