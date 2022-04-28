Больше не холостяк: Иракли Макацария сделал предложение любимой

Главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, грузинский бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария сделал предложение своей любимой. Будущей женой знаменитости стала грузинка Лиза Чичуа. В конце марта девушке исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37.

Кадры романтического предложения появились в Instagram-stories Макацария. На одном из видео заметно, что экс-холостяк не сдержал слез, став на одно колено перед любимой.

Ведущий украинских телепроектов, очевидно, ответственно подошел к организации вечера. Он вручал кольцо избраннице в окружении друзей и близких, которых собрал на одной из горных вершин в Тбилиси. Сначала пара прошлась по коридору из воздушных шаров в виде красных сердец, а затем продюсер в клетчатом пиджаке и черных брюках стал на одно колено перед девушкой.

Видео дня

На фоне закатного солнца Лиза ответила: "Да!" и уже похвасталась колечком с бриллиантом в соцсетях.

В небе в честь пары прогремел праздничный салют, а на земле зажглась надпись "Marry Me" (Выходи за меня).

20-летняя невеста Иракли Макацария – длинноногая красавица из Тбилиси. С 2021 года она работает в организации здравоохранения Грузии, а до этого училась в Тбилисском государственном медицинском университете. Родители девушки – также врачи. Мама – Кэти Асатиани – публичная личность. Женщина ведет собственную рубрику на ТВ как эксперт в медицине.

Кроме того, Лиза Чичуа известна на родине как участнице вокальных проектов. Девушка отлично поет, однако, очевидно, сейчас для нее это лишь хобби.

Впервые Иракли Макацария и его молодую избранницу увидели вместе в апреле прошлого года.

"Скажу откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", – признавался ранее секс-символ украинского и грузинского шоу-бизнеса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Владимир Дантес прокомментировал свой разрыв с артисткой Надей Дорофеевой. "Идеальная пара" украинского шоу-бизнеса поженилась в 2015 году, а в марте 2022-го объявила о расставании. По словам исполнителя, он все еще любит свою экс-супругу, однако это скорее дружеская привязанность, а не былые чувства.