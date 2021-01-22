Большая семья, история любви и одна трагедия: интересные факты о новом президенте США Байдене

Новоизбранный президент США Джо Байден имеет насыщенную жизнь и пережил очень много как радостных, так и грустных событий. У главы государства большая и дружная семья.

Его супруга, дети и внуки всячески поддерживают мужчину и всегда рядом с ним на важных мероприятиях. Подробней о родных Байдена – пишет Mel.fm (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Семья Джо Байдена

Байден родился в католической семье Кэтрин Юджинии и Джозефа Байдена. Также он имеет сестру Валери и братьев Джеймса и Фрэнка.

Семья часто переезжала туда, где Джозеф Байден-старший находил новую работу. Из Скрэнтона и обратно, пока Байдены наконец не осели в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Байден сильно заикался, за что его дразнили не только одноклассники, но даже монахини католической школы, которую он посещал.

Президент в то время отрабатывал свое произношение и в результате поборол заикание. Позже он назвал это "определяющей вещью в своей жизни".

Изначально Байден хотел стать священником, но его мама отговорила сына, и он поступил в Университет Делавэра в 1961 году. Здесь он встретил свою первую любовь – Нейли Хантер. Мужчина увидел ее, когда отдыхал на Багамах.

"Когда она повернулась ко мне, я увидел, что у нее красивая улыбка и великолепные зеленые глаза. Она была освещена безжалостным полуденным солнцем, и в этом ослепительном свете я не видел в ней ни единого изъяна", – рассказывал Байден.

Влюбленные поженились в августе 1966 года. Молодая семья переехала в Уилмингтон. Там он начал вести юридическую практику и стал баллотироваться на государственные должности, а Нейлия устроилась работать в школу.

В феврале 1969 года родился Джозеф "Бо" Байден III, затем появился Роберт "Хантер" Байден и в 1971-м Наоми "Эми" Байден.

Трагедия в жизни Байдена

18 декабря в 1972 году Нейли взяла детей и отправилась выбирать елку. Но в результате женщина попала в ДТП. Супруга Байдена и дочь Наоми погибли на месте.

В тот момент президент проводил время с выжившими сыновьями и даже задумывался уйти с политики и уехать в Австралию. Справляться с горем Джо помогала сестра Валери.

Знакомство с Джилл

Байден познакомился с Джилл в 1975 году. Пара встретилась в аэропорту. Мужчина прилетел в Пенсильванию на семейный ужин и неожиданно разговорился с девушкой, которая раздавала рекламные листовки.

Как стало известно, Байдену пришлось пять раз становиться на колено перед девушкой и предлагать выйти замуж.

Незадолго до свадьбы Джо спросил у своей невесты, как она может посвятить себя браку, зная о чувствах будущего мужа к умершей Нейли. Джилл ответила, что любой, кто хотя бы раз любил так сильно, может сделать это вновь.

Новое поколение Байденов

Первый сын Роберт "Бо" Байден стал юристом, семьянином и политиком. Накануне губернаторских выборов 2016 года скончался от онкологического заболевания, с которым боролся в течение двух лет.

Младший сын Хантер также пошел в юриспруденцию и получил степень доктора юридических наук в Йельской школе права в 1992 году. Он работал в администрации Билла Клинтона, входил в совет директоров крупных корпораций.

Единственная общая дочь Джилл и Джо Байденов, Эшли родилась в 1981 году. Она окончила Тулейнский университет по специальности "культурная антропология". Сначала Эшли работала официанткой в пиццерии, затем стала социальным работником и, наконец, была назначена исполнительным директором некоммерческой организации, занимающейся реформой уголовного правосудия.

Также Байден имеет внуков Наоми, Финнеган, Мэйзи, Натали и Роберта.

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