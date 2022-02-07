Боксер Вячеслав Узелков сообщил, что женится во второй раз после скандального развода

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сообщил поклонникам, что собирается жениться. Для спортсмена это будет второй брак. Первый его официальный союз с коллегой Мариной Боржемской закончился громким скандалом.

О намерениях снова надеть на безымянный палец обручальное кольцо Узелков рассказал в своих Instagram-stories, пишет "Главред". Имя своей новой избранницы знаменитость тщательно скрывает.

Подписчики поинтересовались у Вячеслава, где он так часто пропадает в последнее время. На что боксер немногословно ответил: "Я женюсь".

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О даме сердца бывшего тренера проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) ничего неизвестно. Очевидно, артист не хочет выносить эти отношения на публику, в отличии от предыдущих.

Первый брак Узелкова с Боржемской распался после 22 лет совместной жизни. За эти годы пара успела завести двоих детей – Роберта и Оливию. Известно, что сейчас отец с сыном и дочерью не общается. Звездные тренеры перестали быть семьей в 2018 году, после чего не смогли сохранить дружеские отношения. Эксы решили не рассказывать о причинах своего разрыва.

В 2021 году Вячеслав решился на новые отношения. На поиски потенциальной возлюбленной он отправился на телешоу "Одруження наосліп" (1+1). В пару боксеру выбрали Юлию Черницкую – "фитнес-маму" четверых дочерей. Как оказалось, мужчина и женщина были знакомы ранее. Несмотря на схожие интересы и взгляды на жизнь, в финале проекта спортсмен признался, что все еще любит бывшую жену.

Тогда Черницкая назвала Вячеслава своим врагом и "больным на голову человеком".

Кто отправится с Узелковым в ЗАГС на этот раз – остается только гадать. Фитнес-тренер решил скрывать свою невесту от поклонников и прессы.

Коротко о знаменитости:

Вячеслав Узелков – 42-летний украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Количество побед – 30. Родился 8 апреля 1979 года в Виннице. Был тренером на проекте "Зважені та щасливі" и судьей шоу "Україна має талант".

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