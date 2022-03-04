Боклан рассказал о разговоре с родными из России: там врут, что банд*ровцы сами себя убивают

Украинский актер Стас Боклан поделился разговором с родственниками из России, не получающими достоверной и правдивой информацией со своих телеканалов. Он рассказал, как на самом деле гражданам РФ врут их "журналисты", блогеры и другие пропагандисты.

Артист подчеркнул, что за одно утро дважды переговорил с родными и объяснил, что происходит в Украине. Видео с обращением к украинцам он опубликовал в своем Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Боклана, сначала ему позвонили из Челябинска, чтобы с первых уст узнать ситуацию в стране. Родственники актера добавили, что не могут найти никакой информации, ведь "все выключено".

Видео дня

"Все сказал. Что "славная" российская армия нас бомбит, убивает, стреляет ракетами по мирным кварталам, убивает женщин, пожилых людей, детей и всех подряд. Вот так они несут нам мир, я так понимаю, и счастье", – рассказала звезда .

Второй звонок поступил актеру из Москвы от взволнованных родственников, также признавшихся, что "из всех щелей" новости убеждают граждан в том, что украинцы сами уничтожают свои города и убивают гражданское население.

"Говорят, что это мы во всем виноваты, потому что мы банд*ровская сволочь и т.д.", – добавил артист.

Актер призвал всех бывших коллег, поклонников и сослуживцев из России звонить знакомым и родным в Украину, чтобы узнать правду о действиях военных на наших землях. А также он попросил тех, кто понимает, что происходит, не бояться выходить на митинги и рассказывать об этом соседям, знакомым и другим людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты создали короткий мультфильм для детей, в котором попытались объяснить, почему Россия напала на Украину. Циничные создатели ролика продолжают убеждать население, что их политики "защищают" население так называемых "Л/ДНР".