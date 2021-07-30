Самый красивый украинец планеты сделал неожиданное признание о личной жизни. Интервью

"Свадьба" украинского актера, телеведущего и обладателя титула "самого красивого мужчины на планете" Богдана Юсипчука и финалистки реалити "Холостяк 11" Юлии Бельченко вызвала широкий общественный резонанс. Но когда выяснилось, что это всего лишь креативная реклама, пользователи Instagram засыпали Богдана различными вопросами, касательно его личной жизни.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Юсипчук признался, какие у него на самом деле отношения с Бельченко. Также телеведущий заговорил о своей личной жизни и поведал, когда хочет заводить детей и семью. Кроме того, он раскрыл секрет своего идеального внешнего вида и признался, как любит проводить свободное время от работы.

– Расскажите, как отреагировали на новость о вашей "свадьбе" с Юлией подписчики? Вы знали, что разоблачение может принести много негатива в вашу сторону?

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– Я не считаю, что это разоблачение. Это спланированная нами акция – мы четко знали, в какой день что делаем, когда сообщали подписчикам о том, что это реклама. Это не хайп и не фейк. Мы сделали качественную и крутую рекламу.

– Какие у вас отношения с Юлией? Вы давно знакомы?

– Мы познакомились с Юлей на пост-шоу "Холостяк" два месяца назад, тогда я ее увидел впервые. К слову, в тот момент я был в числе тех людей, кто защищал Юлю.

– В Instagram вы говорили, что не планируете жениться, а возлюбленная у вас есть сейчас?

– Не хочу жениться, сейчас у меня есть дела поважнее. Я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Когда буду готов говорить на эту тему, я сообщу.

– В дальнейшем есть ли у вас планы заводить семью и детей?

– Конечно, планирую заводить семью и детей. Об этом думал еще 10 лет назад – тогда я запланировал, что к 35 годам женюсь, и от этого плана не отказываюсь. Уверен, что тогда я буду готов не только материально, но и морально.

– Влияет ли ваша работа на личную жизнь? И как вы считаете, строить карьеру и одновременно иметь отношения реально?

– Да, реально. Однако не все так просто – нужна девушка, которая бы выдержала мой график. В интервью и в соцсетях это одна сторона, а в живую намного сложнее. К примеру, когда ты 8 Марта должен провести с девушкой, а у тебя съемки. Ты постоянно в работе и даже родителей не видишь...

Нужна действительно любящая девушка, которая будет понимать мою профессию.

У меня было много случаев, когда я еще в самом начале отношений говорил о том, что я актер и у меня нестабильный рабочий график. А потом через месяц слышал в свою сторону претензии, а ведь я предупреждал. Однажды, одна девушка решилась поехать со мной на съемки, где была эротическая сцена. Она приехала, посмотрела сцену, где я был с другой, и уехала. Благо, после того случая мы не поссорились.

– Вы работаете не только телеведущим и актером, но и ведете Instagram страницу, где насчитывается более 125 тысяч подписчиков. Если не секрет, сколько зарабатываете на блогинге?

– Зарабатывая достаточно. Всем хочется больше зарабатывать и я не исключение. Бывают прилетают приятные бонусы. У меня есть человек, который помогает с рекламой, так что не жалуюсь. Также есть агент, который занимается моей актерской карьерой и менеджер, помогающий с медиа проявлениями и вопросами в Instagram.

– Расскажите, как обычно проходит ваш день? Чем увлекаетесь в свободное время от работы?

– Я стараюсь все свое свободное время забить работой. Если я понимаю, что у меня появилось "окошко", сажусь учить английский, люблю читать книги. Если больше 1,5 часов свободного времени – иду в зал. Также стараюсь общаться с людьми, которые сильнее и успешнее меня. К тому же я постоянно учусь. Несмотря на плотный график, не все всегда успеваю сделать.

– Сколько сил и бюджета вы вкладываете в свою внешность, чтобы выглядеть хорошо?

– Покупаю абонемент в спортзал на год. Также в приоритете правильное питание. Оно не такое затратное, как кажется многим. К примеру, за стоимость газировки можно купить и более здоровые продукты. Из ухода за собой: гель для душа, зубная щетка, парфюм и дезодорант – стандартный набор мужчины. У меня нет ничего такого экстраординарного.

– Куда последний раз ездили в отпуск? И что вас больше всего удивило?

– Я посчитал, что в мире около 200 независимых государств, и если буду открывать для себя по 3 страны в год, то к 70 годам посмотрю чуть больше половины, меня это совершенно не устраивает. Нужно ускоряться. Крайний раз был в Болгарии, меня приглашал мистер Болгария, жил и отдыхал на курорте Солнечный берег. Как оказалось, болгары очень дружелюбный народ, а европейцы очень шумные. Там же впервые за границей отпраздновал свой день рождения. Очень хочу попасть в замок Дракулы, посетить Бельгию, где живет моя сестра.

Что известно о знаменитости:

Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 году. Он вырос в семье художников, с детства любил музыку и спорт. Учился по специальности актера театра и кино и получил свои первые роли в фильмах и сериалах. В 2014 году стал обладателем титула "Мистер Украина", а в 2018-м – "Mister Sea World".

Богдан снялся во многих кинолентах, среди самых известных украинских телесериалов "Гвардия" и "Однажды под Полтавой", "Нереальный капец", "Голая правда", "Хозяйка", "Ментовские войны". Также актер имел эпизодические роли в ряде коммерчески успешных украинских полнометражных фильмов, в том числе в фильмах "Тени незабытых предков" и "Круты 1918".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, Богдан Юсипчук снялся в соблазнительной фотосессии. Актер позировал перед камерой с обнаженным торсом.