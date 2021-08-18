Боб Дилан отрицает обвинения в изнасиловании 12-летней девочки

Знаменитый американский рок-музыкант Боб Дилан отрицает все обвинения в том, что он якобы изнасиловал 12-летнюю девочку. Адвокат знаменитости сообщил, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности".

Отмечается, что в то время с конца апреля по 10 мая у певца был тур в Великобритании, который задокументирован в фильме "Не оглядывайся назад". Об этом пишет издание BBC.

По предварительной информации, известный музыкант находился в Великобритании, Франции и Португалии до начала июня.

Якобы пострадавшая от Дилана женщина утверждает, что до сих пор страдает от психологических последствий преступления. По ее словам, она борется с депрессией, стыдом и тревожными расстройствами, которые мешают ей вести нормальную жизнь.

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К слову, до этого появилась информация, что в мае 1965 года Дилан подружился с 12-летней девочкой и якобы изнасиловал ее. В результате знаменитость "эмоционально травмировал и психологически повредил" подростка.

Коротко о знаменитости:

Боб Дилан – это американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.

Большая часть самых известных работ музыканта была написана в 1960-х годах, когда его провозгласили "голосом поколения" и одной из главных персон протеста, чему способствовали такие песни, как Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на 61-летнего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю подали иск в суд за то, что он якобы трижды изнасиловал женщину по имени Вирджиния Джуффре. На тот момент она была несовершеннолетней.