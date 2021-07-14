Блогерша упала с водопада в попытке сделать неповторимое селфи: все подробности

В Гонконге 32-летняя София Чун погибла, упав с вершины водопада. Она хотела сделать красивые фото для своего блога.

За три дня до трагедии девушка отправилась в парк Ха Пак Лай со своими друзьями. Они наслаждались красивыми видами и общением друг с другом. Об этом сообщает издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В прошлую субботу, 10 июля, блогерша поднялась на вершину водопада Цин Дай, чтобы сделать селфи с красивого ракурса. Но в какой-то момент девушка потеряла равновесие и упала вниз.

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Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу в Гонконге, однако там София скончалась.

"Я думал, что впереди нас ждут лучшие дни. Я буду скучать по нашим разговорам. Я люблю тебя всегда. Покойся с миром, моя хорошенькая Софи", – написал близкий друг девушки.

Подписчики, которых у девушки насчитывалось более 11 тысяч в Instagram, выразили свои соболезнования, когда узнали о трагедии.

София в своем блоге делилась с пользователями фотографиями с путешествий. С друзьями она часто ходила в экстремальные походы, рассказывая затем о пережитом в stories.

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