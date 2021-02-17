Блогерша Стужук расплакалась, вспомнив умершего мужа. Видео
Популярная украинская блогерша София Стужук заявила, что очень скучает по своему мужу Дмитрию и расплакалась. Напомним, мужчина умер 16 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.
Такими подробностями знаменитость поделилась в личных Instagram-сторис, когда общалась с фолловерами. София также добавила, что никогда не могла предположить, что ей будет настолько не хватать Дмитрия (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Скучаешь по Диме?" – спросили подписчики. На что Стужук ответила: "Больше, чем сама могла предположить".
Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее муж украинской блогерши Софии Стужук Дмитрий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
В сети обнаружили "пророческое" фото блогера, которое он сделал за несколько месяцев до смерти. На нем он позировал весь в бутафорской крови и держал в руках вырванное сердце.
Позже София Стужук призналась, как рассказала детям о том, что их отца больше нет в живых. Она заявила, что решилась на сложный разговор спустя месяц после смерти Дмитрия.