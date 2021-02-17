Блогерша Стужук расплакалась, вспомнив умершего мужа. Видео

Популярная украинская блогерша София Стужук заявила, что очень скучает по своему мужу Дмитрию и расплакалась. Напомним, мужчина умер 16 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Такими подробностями знаменитость поделилась в личных Instagram-сторис, когда общалась с фолловерами. София также добавила, что никогда не могла предположить, что ей будет настолько не хватать Дмитрия (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Скучаешь по Диме?" – спросили подписчики. На что Стужук ответила: "Больше, чем сама могла предположить".

Напомним, София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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