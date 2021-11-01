Блогерша кормит мужчину грудью перед интимом

Американская блогер и мама двоих детей Лана Майлз кормит своего парня грудью несколько раз в неделю. Пара утверждает, что это расслабляет и помогает им настроиться на интимную близость.

Необычными увлечениями молодые люди поделились с журналистами The Sun. Популярность к влюбленным пришла после съемок в телепередаче о взрослых мужчинах, любящих пить грудное молоко.

Лана поделилась, что чувствовала себя женственной и нужной, когда кормила своих детей, но теперь они взрослые и не нуждаются в посторонней помощи. Ситуацию спас ее избранник – Шон, которому неожиданно понравился процесс вскармливания.

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Женщина принимает специальные травяные добавки, стимулирующие процесс лактации, поэтому сама контролирует количество жидкости в груди.

Пара рассказала, что для них это просто очередной маленький эксперимент, которыми они обычно разноображивают свою сексуальную жизнь. Шон сосет молоко несколько раз в неделю, и они не видят в этом ничего плохого.

Более того, американцы отказались от продукта от животных в пользу человеческого, ведь Лана считает себя веганом. Об этом говорит описание на ее странице в социальных сетях.

Семья молодой мамы одобряет увлечение дочери или никак его не комментирует. Любовники также отметили, что не сталкивались с критикой от друзей и других интимных партнеров.

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