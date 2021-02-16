Блогер устроил Кароль блиц-'допрос' о вещах с рынка и стеснении оголяться

Популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский провел блиц-опрос с известной певицей Тиной Кароль. Как оказалось, артистка всегда стесняется оголяться на публике.

Кроме того, звезда считает себя замечательной мамой. Соответствующее видео с опросом Машуковский разместил на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала у Кароль спросили, кого бы она выбрала – Дана Балана или Юлию Санину, на что та ответила: "Санина с Даном".

Затем стало известно, что певица не носит защитную медицинскую маску во время пандемии коронавируса, поэтому и "нарушает закон".

– Покупала тест на беременность? Когда в последний раз?

– Да, когда была беременна.

– Вылизывала ли ты тарелку после еды?

– Это самое прелестное занятие. Больше люблю это делать после торта, но я его давно не ела, я на диете.

– Ела ночью, пока все спят?

– Я давно это делала, но ты мне "посеял зерно".

– Покупала вещи на рынке в ближайшее время?

– В ближайшее время нет, но покупала, когда училась еще в школе. Мы ходили на рынок, там был секонд-хенд, в котором классные вещи.

– Грызла ногти?

– Да, недавно грызла. Когда переживаю, сразу начинаю грызть.

– Хранишь какой-то секрет прямо сейчас?

– Да, но не скажу.

– Скандалила с кем-то публично? Или может кто-то с тобой? И как ты к этому относишься?

– Безусловно, со мной скандалили, а я нет. Надо дружить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы.