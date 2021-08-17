Блогер приготовил 78-килограммовый Skittles и получил ожог лица. Фото и видео

Украинский блогер Иван Зайченко (Vanzai) получил ожоги лица после того, как попытался приготовить гигантскую 78-килограммовую конфету Skittles. Он решил растопить ледяную карамель и в результате травмировался.

Как оказалось, парень достал из холодильника сотейник с карамелью и поставил его на плиту. Об этом Зайченко сообщил на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам блогера, карамель начала быстро плавиться снизу и создавалось давление, а сверху она оставалась холодной и плотно держалась за стенки сотейника.

После того, как блюдо начало "трещать", блогер решил дотронуться до него и в результате случился взрыв. Он был настолько сильным, что выбил решетку вытяжки.

Также карамель попала на лицо Зайченко. Он промыл его холодной водой, нанес пену от ожогов и отправился в больницу.

Коротко о знаменитости:

Иван Зайченко – популярный украинский кулинарный блогер. На его YouTube-канал подписано более 6,7 миллиона человек. Он готовит гигантские аналоги известных блюд, а также еду из популярных кинолент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции 23-летняя блогерша Мерв Таскин может сесть в тюрьму из-за опубликованных фото, которые ранее были сделаны ею в музее секса в Амстердаме. Девушка уже получила повестку в суд.