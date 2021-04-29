Билык разводится с мужем Ахмадовым

51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.

Сначала артистка не хотела говорить об этом, но поняла, что рано или поздно все равно об этом все узнают. Такими подробностями исполнительница поделилась в программе "Мой секрет" на СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А что делать? Он давно не приезжал к нам с сыном. Я его до сих пор люблю и он, говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают", – рассказала Билык.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

С марта 2013 года знаменитость в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ирина Билык рассказала, что ранее у нее был опыт занятий сексом по телефону. По словам знаменитости, ей очень понравилось и она считает, что стыдного в этом ничего нет.