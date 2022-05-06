Билык рассказала о первой реакции ее экс-мужа-россиянина на войну: но ему быстро посоветовали замолчать

Украинская певица Ирина Билык рассказала о первой реакции своего экс-мужа-россиянина, продюсера Аслана Ахмадова на полномасштабное вторжение России в Украину. Артистка поделилась, что отец ее сына сначала сам был в шоке и рассказывал о войне подписчикам, однако позже ему позвонили с предупреждением о последствиях публичной антивоенной позиции.

Сейчас бывший любимый украинки поехал к родителям в Азербайджан, где ему не грозит тотальная цензура и арест путинского режима. Об этом исполнительница рассказала в интервью "Ранку з Україною" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ирина Билык, потерявшая дом возле Киева, поделилась, что поддерживает общение с экс-мужем и сразу рассказала ему о начале полномасштабной войны.

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Однако вместо ожидаемых утешительных слов звезда увидела растерянного отца своего сына, который не мог поверить в то, что РФ жестоко напала на Украину.

"Я ждала от него слова поддержки, но он тоже был в шоковом состоянии. Он писал только: "Боже, когда это закончится. Это невозможно". Он начал в Интернете рассказывать, что происходит в Украине, как я с сыном убегали, что нам негде жить", – сказала знаменитость.

Однако это длилось недолго, ведь в России сразу начали жестоко "наказывать" противников режима с антивоенной позицией.

"Но потом, я так поняла, ему позвонили друзья и предупредили, что опасно высказыватся в Интернете. Потому что некоторых посадили", – рассказала певица.

По ее словам, продюсер выехал к родителям в Баку, ведь имеет азербайджанское гражданство, поэтому находится в относительной безопасности.

Напомним: Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова в марте 2015 года. Некоторое время они скрывали свои отношения и заявили о них публично, когда у пары родился сын Табриз. В апреле 2021 года экс-влюбленные объявили о разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские фашисты оккупировали дом Ирины Билык в селе Березовка. Звезда рассказала, что они некоторое время жили там: уничтожали имущество, плавали в бассейне и т. д.