Билли Айлиш засветила формы в обтягивающем топе и кружевном бюстгальтере. Фото

Американская певица Билли Айлиш поделилась фото, на которых продемонстрировала свои формы. Она позировала в наряде с ярким принтом.

Кадры с новой фотосессии исполнительница опубликовала в блоге в Instagram. Разноцветный топ подчеркнул ее декольте, из-под которого у звезды частично виднелся кружевной бюстгальтер (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой образ знаменитость дополнила полупрозрачной белой рубашкой и массивными аксессуарами: ожерелье, кольца, серьги и браслеты.

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За несколько часов после публикации пост набрал более 6 миллионов лайков и сотни комментариев. Вот некоторые из них:

"Я скучаю по старой Билли, которая носит оверсайз одежду", "Боже, ты выглядишь чертовски сногсшибательно", "Почему ты меняешь свой стиль? Пожалуйста, не становись такой же, как все остальные", "Выглядит так, словно Билли привлекает внимание к новому альбому с помощью груди", "Ты прекрасна, отныне я не знаю, как дышать", "Потрясающая", "Ты такая красивая, Билли, пожалуйста, игнорируй негативные комментарии".

Коротко о знаменитости:

Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Стала известной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud.

В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Яна Яцюк, которая на данный момент живет и строит карьеру в Америке, провела фотосессию для Билли Айлиш. После съемки девушка призналась, что "продолжает плакать от счастья", ведь ей до сих пор трудно поверить в то, что произошло.