Билли Айлиш впервые рассказала о тайных отношениях

В пятницу, 26 февраля, на AppleTV+ выходит документальный фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт". В нем поп-звезда впервые рассказала о тайных отношениях с рэпером Q (настоящее имя – Брэндон Адамс).

Так, в ленте Айлиш публично признается, что начала встречатся с артистом в 2019 году. Поклонники увидят кадры, на которых пара держится за руки, а также моменты телефонного разговора с признанием в любви, передает Insider (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Однако пара встречалась недолго. По словам певицы, они с Q расстались, потому что хотели разных вещей в жизни.

"Я просто не была счастлива. Я не хотела того, чего хотел он. Не думаю, что вам стоит быть в отношениях, если вы очень воодушевлены вещами, на которые другому наплевать... Чувствовалась нехватка усилий. Типа, парень, у тебя недостаточно любви к самому себе, поэтому ты не можешь любить меня и не любишь", – рассказала Айлиш.

Она также призналась, что все еще любит рэпера и не может переключиться ни на кого другого.

"Я люблю его, и это усложняет задачу. Потому что я не забила на него. Я не нашла никого другого. Я не перестала любить его", – отметила певица.

В период своих отношений Айлиш и Адамс ни разу не подтвердили, что встречаются. При этом Билли появилась на обложке его дебютного проекта "Bleaupro" 2019 года, а также на различных рекламных фотографиях, которые подпитывали романтические слухи.

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