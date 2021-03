Билли Айлиш поразила фанатов кардинальной сменой имиджа. Фото

Американская певица Билли Айлиш похвасталась новым цветом волос – теперь она блондинка.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Знаменитость позировала со светлым цветом волос, а ведь еще на церемонии вручения "Грэмми-2021" она была со своими фирменными неоновыми зелеными корнями. Также на звезде была черная толстовка с капюшоном и аккуратное тонкое украшение на шее (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ущипни меня", – подписала свежий снимок исполнительница.

Фанатам очень понравился новый имидж кумира, поэтому в комментариях они оставляют много приятных слов для нее. Вот некоторые из них:

"О Боже, ты невероятная", "Нет, это вы ущипните меня!", "Потрясающе выглядишь", "Красавица-блондинка", "Прекрасная".

Напомним, Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Стала известной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

