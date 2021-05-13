Билл Гейтс 'спрятался' от СМИ в закрытом гольф-клубе: как он выглядит

Известный американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, который недавно объявил о разводе со своей супругой Мелиндой, съехал из семейного дома в закрытый гольф-клуб в Калифорнии. Там у него есть большой особняк с шестью спальнями.

Так, знаменитость живет в The Vintage Club уже три месяца, так как это "идеальное место для того, чтобы спрятаться от любого, кто хочет расспросить его о разводе или предполагаемых связях с Эпштейном". Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, отдых в The Vintage Club стоит 250 тысяч долларов. Там есть спа-центр, несколько ресторанов и два поля для гольфа на 18 лунок. Особняк с шестью спальнями на территории клуба Гейтс приобрел еще в 1990 году за 12,5 миллионов долларов.

Отмечается, что недавно к миллиардеру приезжала его дочь Дженнифер вместе с женихом Найелом Нассаром.

Напомним, Билл Гейтс помимо состояния в 130,5 млрд долларов также имеет трехэтажный дом на берегу океана в Северной Каролине, который можно арендовать на время отпуска. Раньше знаменитость отдыхал здесь с бывшей возлюбленной Энн Винблад.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Билл Гейтс и его жена Мелинда хотели объявить о разрыве отношений еще в марте, но адвокаты остановили пару. Супруга знаменитости даже арендовала частный карибский остров Каливиньи стоимостью 132 тыс. долларов в сутки, чтобы потом спрятаться там со своими детьми от прессы.