Билеты до 10 тыс. грн: Артур Пирожков выступит в Украине. Подробности

Известный российский певец и шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, выступит в Украине. Он планирует дать концерт во Дворце спорта в Киеве.

Согласно информации на сайте продажи билетов Сoncert.ua, мероприятие состоится вечером 31 марта 2022 года. Стоимость билетов варьируется от 500 до 10 тысяч гривен.

Стоит отметить, что до этого шоумен выступал только в ночных клубах Украины, а теперь намерен провести концерт во Дворце спорта.

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"Его песни мгновенно становятся хитами, их любят, поют, под них танцуют. Любимые композиции, музыка и страсть, искрометный юмор и безумное обаяние", – говорится в описании события.

Коротко о знаменитости:

Александр Владимирович Ревва (Артур Пирожков) – родился в 1974 году в Донецке.

Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец, играл в "КВН" и является резидентом юмористического шоу "Comedy Club".

В 2007 году женился на женщине по имени Анжелика. У них две дочерей – Алиса и Амели.

Играл в фильмах "Дублер", "Легок на помине", был ведущим телешоу "Ты смешной". Самые известные песни Реввы – "Алкоголичка", "Зацепила", "туДЫМ-сюДЫМ".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рок-группа Rammstein сняла новый клип, в котором появятся российский комик Александр Ревва в форме сотрудника КГБ.