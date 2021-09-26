Без тату и 'по девочкам': в сети вспомнили, какой был MELOVIN 6 лет назад. Фото

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который летом этого года совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, известен не только своим творчеством, но и необычной внешностью. Певец сильно изменился со времен участия в шоу "Х-Фактор".

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице "Зіркового шляху" в Instagram. В публикации указали, что на первом фото артисту всего 18 лет, а на втором – его недавний снимок (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что MELOVIN неоднократно менял образ и экспериментировал над своей внешностью.

Когда Константин Бочаров пришел на кастинг вокального шоу "Х-Фактор", то был блондином без татуировок.

Видео дня

В 2018 году певец представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder. Его образ стал понемногу преображаться.

Одной из ярких фишек артиста была бело-голубая линза в одном глазу, несмотря на то, что со зрением у Кости все хорошо.

Вскоре MELOVIN начал делать татуировки, фотографиями которых делился в своем Instagram.

Также певец появлялся на публике с разным цветом волос.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN (Константин Бочаров) – украинский певец, композитор, музыкант, победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". Родился в 1997 году в Одессе. Мама певца – бухгалтер, а отец – водитель.

5 июля 2021 года совершил каминг-аут как бисексуал. MELOVIN на сцене Atlas Weekend поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, затем достал радужный флаг.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MELOVIN принимает участие в танцевальном шоу "Танці з зірками", где он уже несколько эфиров подряд удивлял одного из судей необычными подарками. Так, во втором выпуске он вручил приме-балерине Екатерине Кухар черные пушистые наручники.