"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый клип в свое 22-летие: в нем снялась звездная пара танцоров

В четверг, 14 января, украинская группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в честь 22-летия презентовала новую песню и клип под названием "Поклянись. Поцілуй. Обійми".

Композиция о спектре эмоций, который проживают люди в течение супружеской жизни. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, главными героями клипа стали известная танцовщица Яна Цибульская и ее супруг Дмитрий Жук. Также в видео снялся и фронтмен группы – Сергей Танчинец.

Яна Цибульская и ее супруг Дмитрий Жук Пресс-служба группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Супружеская пара показала танец, в котором будто прожила различные эмоции: любовь, спокойствие, ненависть, радость, разочарование.

Группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в честь 22-летия презентовала новую песню Пресс-служба группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Стоит отметить, что возникла идея снять именно танец, ведь Сергей Танчинец долгое время был в проекте "Танці з зірками" и посвятил этому часть жизни. Эти все эмоции, которые описаны в новой песне, танцорам очень удачно получилось передать с помощью танца.

Супружеская пара станцевала в новом клипе группы Пресс-служба группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец рассказал, как они относятся к записи русскоязычных песен.