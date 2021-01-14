"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" презентував новий кліп на своє 22-річчя: у ньому знялася зіркова пара танцюристів

У четвер, 14 січня, український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" на честь 22-річчя презентував нову пісню і кліп під назвою "Поклянись. Поцілуй. Обійми".

Композиція про спектр емоцій, який проживають люди протягом подружнього життя. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі гурту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, головними героями кліпу стали відома танцівниця Яна Цибульська та її чоловік Дмитро Жук. Також у відео знявся і фронтмен гурту – Сергій Танчинець.

Яна Цибульська та її чоловік Дмитро Жук Пресслужба гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Подружня пара показала танець, в якому ніби прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування.

Гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" на честь 22-річчя презентував нову пісню Пресслужба гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Варто зазначити, що виникла ідея зняти саме танець, адже Сергій Танчинець тривалий час був у проєкті "Танці з зірками" і присвятив цьому частину життя. Ці всі емоції, які описані в новій пісні, танцюристам дуже вдало вийшло передати за допомогою танцю.

Подружня пара станцювала в новому кліпі гурту Пресслужба гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець розповів, як вони ставляться до запису російськомовних пісень.