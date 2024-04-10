Без мобилок, девушек и алкоголя. Женя Галич раскрыл подробности записи альбома 'Втома' во время обстрела РФ: за 500 метров обломок попал в грузовик

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич впервые раскрыл подробности записи альбома "Втома", который коллектив выпустил неделю назад. Артист признался, что музыканты уже были настроены прекратить общую карьеру, но благодаря психотерапии лидер придумал способ вдохновить друзей на новый виток творчества.

Чтобы изолироваться от внешних факторов, звезды переехали в отдельный дом на месяц, обсудили расписание дня, правила и абстрагировались от родных и близких. Это позволило им за короткое время написать 16 новых треков. Подробностями Женя Галич поделился в эфире канала М1.

"Я полгода в терапии. Полгода назад это был совсем другой человек. Я употреблял много алкоголя из-за того, что не мог спать", – признался артист.

Когда он поработал со специалистом, у фронтмена появилось вдохновение творить снова. Он попросил коллег на месяц поселиться в одном доме и посвятить время музыке, что помогло им написать первый за 5 лет альбом.

"В первый день мы установили правила: если мы ссоримся, то выходим на улицу и в доме не ссоримся, мы пишем все вместе, каждый может приобщиться к тексту... И в первый день, я, как сейчас помню, начинаю дрожать. Вибрация музыкальная меня начинает разрывать. Мы по 8-10 часов играли", – рассказал Женя Галич.

Во время этого периода они держали телефоны выключенными до вечера, вместе готовили, покупали продукты раз в неделю, ни с кем не делились песнями и изолировались от жен и девушек. Более того, по словам звезды, это первый альбом, который они написали "полностью трезвыми".

Чтобы ничего не отвлекало музыкантов, они даже выключили сигналы воздушных тревог, и однажды это чуть не сыграло с артистами плохую шутку.

"Мы выключали сигналы воздушной тревоги. Кто-то волновался, когда их слышал. Я не волновался, но они меня бесили. В какой-то момент мы играем, дом наполнен звуком, и выбегает Женя – наш басист – и говорит: "Стоп", выключает усилитель и говорит: "Там прилет". Мы забегаем на второй этаж, а там горит дом через 500 метров. Когда мы обошли, то поняли, что это грузовик пылает. Попал обломок", – рассказал фронтмен O.Torvald.

Ранее OBOZ.UA писал, что Женя Галич и глава детского благотворительного фонда Good Donations Татьяна Сохар объединились ради важной цели – помощи детям. Как именно они будут собирать средства для пациентов клиники "Охматдит" – читайте по ссылке.

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