Беременную украинскую продюсершу ограбили на трассе в Испании: ее спас дальнобойщик из Белой Церкви

Известная украинская продюсерша Аля Касперская стала жертвой ограбления на трассе в Испании. Воры обманом залезли в авто беременной украинки, где сидел ребенок, чтобы вытащить ее сумку со всеми документами и деньгами.

Погоня за преступниками оказалась безуспешной, поэтому мама с дочерью застряли без средств на бензин посреди дороги в отчаянии. На спасение им пришел дальнобойщик из Белой Церкви. Эту историю украинка рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она начала с того, что знала о мошеннической схеме, но все вокруг указывало на то, что угрозы нет.

"Во-первых, я очень плохо чувствовала себя. На третьем триместре беременности мне казалось, что "ведет" машину. А вело меня. Во-вторых, ехала я в правой полосе со скоростью 70-80 км/ч, а это очень кидалось в глаза. В-третьих, все мои ценные вещи лежали в одном рюкзаке. Раньше я всегда разделяла деньги-карты-документы, но война приучила меня к тому, что все должно быть в одном месте, чтобы схватить и побежать. В четвертых, это были возрастные люди на очень приличной машине. Вот основные факторы, которые помогли мне сделать эту невероятную глупость", – объяснила Аля Касперская.

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По дороге незнакомцы подали ей сигнал, что с машиной не все хорошо. Пока один из них отвлекал украинку, второй забрал из салона сумку. Об этом водительница узнала от дочери, которая стала свидетелем кражи.

Продюсерша погналась за преступниками и догнала их, но решила не создавать аварийную ситуацию из-за дочери и своей беременности. В конце концов, она вернулась на место инцидента, где нашла техпаспорт и свидетельство о рождении дочери. Однако в авто не осталось горючего, чтобы доехать до конечного пункта.

К счастью, мимо проезжал дальнобойщик по имени Александр, который заметил украинские номера и остановился спросить, что произошло. После услышанного рассказа, водитель из Белой Церкви достал свои последние 50 евро и вручил их матери с ребенком.

Александр отказался давать номер карты, чтобы ему вернули деньги позже, а только сказал, что когда-то ему помогли, поэтому он продолжает цепочку добрых дел.

Ранее OBOZREVATEL писал, что футболист сборной Украины Александр Кучер стал жертвой преступной группировки. Легендарного защитника донецкого "Шахтера" выследили и ограбили, а общий ущерб, нанесенный нынешнему главному тренеру "Днепра-1", оценивают в 500 тысяч долларов.

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