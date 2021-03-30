Беременная жена Павлика снялась в нежной фотосессии
Беременная супруга украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова снялась в трогательной фотосессии, где продемонстрировала внушительных размеров животик.
Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. На них Репяхова позировала в романтическом белое платье со шлейфом и массивных аксессуарах. Также девушка сделала легкий макияж (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама. И это благодаря людям, которые меня окружают", – написала Екатерина.
Пользователи в сети пришли в восторг от новых фото жены Павлика. Они засыпали Репяхову комплиментами, отметив, что ей очень идет беременность.
"Очень красиво", "Как нежно", "Волшебная просто", "Катюша, вы расцвели", "Как вам идет беременность", – написали люди.
Как рассказывал ранее OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей росписи. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Супруги планировали устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.