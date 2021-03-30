Вагітна дружина Павліка знялася у ніжній фотосесії

Вагітна дружина українського артиста Віктора Павліка 26-річна Катерина Реп`яхова знялася у зворушливій фотосесії, де продемонструвала значних розмірів животик.

Відповідні знімки вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них Реп`яхова позувала в романтичній білій сукні зі шлейфом і масивних аксесуарах. Також дівчина зробила легкий макіяж (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", – написала Катерина.

Катерина Реп`яхова позує в ніжному образі Instagram Катерини Реп`яхової

Вагітна Реп`яхова в новій фотосесії Instagram Катерини Реп`яхової

Користувачі в мережі прийшли в захват від нових фото дружини Павліка. Вони засипали Реп`яхову компліментами, зазначивши, що їй дуже личить вагітність.

"Дуже красиво", "Як ніжно", "Чарівна просто", "Катюшо, ви розцвіли", "Як вам личить вагітність", – написали люди.

Шанувальники засипали дружину Павліка компліментами

ШаШанувальники засипали дружину Павліка компліментами

Шанувальники засипали дружину Павліка компліментами

Шанувальники засипали дружину Павліка компліментами

Шанувальники засипали дружину Павліка компліментами

Як розповідав раніше OBOZREVATEL: