Беременная Осадчая засветилась в платье с бриллиантами от украинского дизайнера. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз беременна, продемонстрировала стильный образ на масштабном шоу "Вечер премьер". Звезда засветилась в модном платье с бриллиантами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Так, на странице в Instagram Осадчая опубликовала несколько фото, на которых позировала в модном белом наряде. Знаменитость выбрала атласное платье свободного кроя, которое скрыло округлившийся животик ведущей. Декольте, плечи и спину Кати были усыпаны блестящими камнями, напоминающее бриллианты.

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Дополнила свой стиль на концерте Осадчая туфлями на устойчивых каблуках молочного оттенка. В качестве аксессуаров телеведущая выбрала оригинальную белую шляпу, широкий браслет и серьги с камнями.

Волосы стилисты решили уложить на бок и немного подкрутили. А макияж визажисты предпочли сделать в пользу нежных оттенков.

Пользователи сети остались в восторге от внешнего вида Кати Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Красавица! Катя, восхищаюсь вами", "Так выглядит счастливая женщина, я в восторге", "Выглядите потрясающее! Удачи", – писали поклонники под серией фото.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая вышла на публику в платье-оверсайз за 18 тысяч гривен. Свой лук звезда дополнила стильным беретом и белой обувью.