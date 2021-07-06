Беременная Осадчая вышла на публику в платье-оверсайз за 18 тысяч гривен. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный аутфит в нежном платье. Ее наряд от бренда Dresstoimpress стоит 10 846 гривен (без скидки 18 076 гривен).

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали ее комплиментами.

Осадчая позировала на камеру в черном платье-оверсайз длины миди с кулиской на талии, бретелях с завязками и глубоким вырезом спереди и сзади. Свой лук ведущая дополнила стильным беретом и белой обувью.

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Пользователям сети очень понравился образ Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Красивое платье", "Катя как всегда очень красивая", "Какая красота, Катя, ты красавица", "Вы очень красивая и женственная женщина! Желаю вам позитивных эмоций", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. Знаменитость позировала на камеру в полосатом наряде.