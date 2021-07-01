Беременная Осадчая снялась в модном полосатом наряде. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. Знаменитость позировала на камеру в полосатом наряде.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали ее комплиментами.

Осадчая сидела на стуле в платье с длинными рукавами в черно-белую полоску, а сверху она надела темно-коричневый корсет. Из обуви ведущая предпочла босоножки без каблука с камнями.

Кроме того, знаменитость сделала на голове аккуратный хвост, а в макияже выбрала акцент на глаза.

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Пользователи сети остались в восторге от наряда Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Что у вас за платье такое красивое?", "Красивый наряд", "Очаровательная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая прилетела во Львов и посетила Leopolis Jazz Fest 2021 вместе с супругом Юрием Горбуновым. Знаменитость прогулялась по улицам города в стильном наряде, который выгодно подчеркнул округлившийся животик ведущей.