Беременная Maruv показала голый округлившийся живот

Анна Кравчук
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Беременная Maruv показала голый округлившийся живот
nosound
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Эпатажная украинская певица Maruv, которая призналась фанатам, что ждет ребенка, показала голый округлившийся живот. Беременная звезда также призналась, что малыш должен появиться летом, а до его рождения она не планирует отменять концерты и гастроли.

В том числе состоится запланированный на апрель тур по Америке, а уже после него Анна (настоящее имя певицы) отправится в декретный отпуск. Об этом она сообщила поклонникам в своих Instagram-stories.

На снимке, который вокалистка опубликовала в сети, она позирует со своим возлюбленным, а по совместительству и PR-менеджером Александром Корсуном. Будущие родители стоят перед зеркалом в своей квартире. Maruv приподняла объемную кофту, а ее супруг обнял оголенный живот двумя руками. По какой-то причине знаменитость показала непристойный жест средним пальцем.

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Maruv и Александр Корсун

Анна призналась, что быть беременной нелегко, однако ей интересно наблюдать за изменениями собственного тела и сознания. Артистка пока не рассекречивает месяц, в котором должна впервые стать мамой, однако поделилась – это произойдет летом.

"Если честно, то сложновато. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. Мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь – очень интересная штука", – написала звезда, отвечая на вопросы подписчиков в сети.

Maruv рассказала о беременности

Несмотря на довольно круглый живот, Maruv не собирается отказываться от работы и сцены. Сейчас, по словам певицы, у нее второй триместр беременности. Она считает этот срок безопасным и идеально подходящим для того, чтобы завершить незавершенные дела.

"Все концерты в марте и апреле состоятся! После тура в Америке ухожу в декрет", – сообщила вокалистка, отметив, что программу для шоу пришлось немного адаптировать под ее особенное положение. Однако, как утверждает сама Maruv, получилось даже интереснее.

Maruv планирует выступать, несмотря на беременность

Один из подписчиков также поинтересовался: "Не обидно, что новость о беременности собрала намного больше хайпа, чем релизы песен?"

Артистка с юмором ответила: "Конечно не обидно. Релиз нового человечека намного интереснее, чем релиз новой песни".

Maruv рассказала, что уйдет в декретный отпуск после тура по Америке

Коротко о звезде:

  • MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года, с раннего детства занималась танцами и пением.

  • В 2013-м создала группу The Pringlez, известную каверами на популярные хиты. В 2017 году вместе с музыкальным коллективом переехала в Киев и обновила направление, состав и название группы. В том же году появился первый ее авторский альбом Stories, в 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню DRUNK GROOVE.

  • Живет в Украине, но часто выступает в России, имеет контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года артистка зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о своем интересном положении сообщила украинская блогер-миллионник Таня Пренткович. Оказалось, что Instagram-звезда уже на пятом месяце беременности.

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