Беременная Maruv показала голый округлившийся живот

Эпатажная украинская певица Maruv, которая призналась фанатам, что ждет ребенка, показала голый округлившийся живот. Беременная звезда также призналась, что малыш должен появиться летом, а до его рождения она не планирует отменять концерты и гастроли.

В том числе состоится запланированный на апрель тур по Америке, а уже после него Анна (настоящее имя певицы) отправится в декретный отпуск. Об этом она сообщила поклонникам в своих Instagram-stories.

На снимке, который вокалистка опубликовала в сети, она позирует со своим возлюбленным, а по совместительству и PR-менеджером Александром Корсуном. Будущие родители стоят перед зеркалом в своей квартире. Maruv приподняла объемную кофту, а ее супруг обнял оголенный живот двумя руками. По какой-то причине знаменитость показала непристойный жест средним пальцем.

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Анна призналась, что быть беременной нелегко, однако ей интересно наблюдать за изменениями собственного тела и сознания. Артистка пока не рассекречивает месяц, в котором должна впервые стать мамой, однако поделилась – это произойдет летом.

"Если честно, то сложновато. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. Мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь – очень интересная штука", – написала звезда, отвечая на вопросы подписчиков в сети.

Несмотря на довольно круглый живот, Maruv не собирается отказываться от работы и сцены. Сейчас, по словам певицы, у нее второй триместр беременности. Она считает этот срок безопасным и идеально подходящим для того, чтобы завершить незавершенные дела.

"Все концерты в марте и апреле состоятся! После тура в Америке ухожу в декрет", – сообщила вокалистка, отметив, что программу для шоу пришлось немного адаптировать под ее особенное положение. Однако, как утверждает сама Maruv, получилось даже интереснее.

Один из подписчиков также поинтересовался: "Не обидно, что новость о беременности собрала намного больше хайпа, чем релизы песен?"

Артистка с юмором ответила: "Конечно не обидно. Релиз нового человечека намного интереснее, чем релиз новой песни".

Коротко о звезде:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года, с раннего детства занималась танцами и пением.

В 2013-м создала группу The Pringlez, известную каверами на популярные хиты. В 2017 году вместе с музыкальным коллективом переехала в Киев и обновила направление, состав и название группы. В том же году появился первый ее авторский альбом Stories, в 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню DRUNK GROOVE.

Живет в Украине, но часто выступает в России, имеет контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года артистка зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о своем интересном положении сообщила украинская блогер-миллионник Таня Пренткович. Оказалось, что Instagram-звезда уже на пятом месяце беременности.