Беременная Эшли Грэм показала округлившийся живот. Фото

Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм не так давно объявила о своей второй беременности. Звезда решила порадовать своих поклонников и опубликовала кадры с фотосессии, где она обнажила большой животик.

Судя по новым фото, которые Эшли Грэм показала в Instagram, модель наслаждается беременностью. Она подписала фото так: "Пошевеливайся, малыш".

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На фото видно, как модель позирует на фоне домика среди леса. Звезда позировала в кротком черном топе без бретелей, в широких брюках с принтом шахматной доски. Ее образ дополнили черная шляпа, которую Эшли продемонстрировала в кадре и удобные кроксы. Из аксессуаров на модели были массивные серьги и каф.

Стоит отметить, что знаменитая модель пока не рассекречивает, на каком месяце беременности она находится. Однако судя по ее формам, можно предположить, что срок не маленький.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года

Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour

В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец

Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами, где позировала в нижнем белье демонстрируя пышные формы.