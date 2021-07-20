Беременная Эшли Грэм показала округлившийся живот. Фото
Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм не так давно объявила о своей второй беременности. Звезда решила порадовать своих поклонников и опубликовала кадры с фотосессии, где она обнажила большой животик.
Судя по новым фото, которые Эшли Грэм показала в Instagram, модель наслаждается беременностью. Она подписала фото так: "Пошевеливайся, малыш".
На фото видно, как модель позирует на фоне домика среди леса. Звезда позировала в кротком черном топе без бретелей, в широких брюках с принтом шахматной доски. Ее образ дополнили черная шляпа, которую Эшли продемонстрировала в кадре и удобные кроксы. Из аксессуаров на модели были массивные серьги и каф.
Стоит отметить, что знаменитая модель пока не рассекречивает, на каком месяце беременности она находится. Однако судя по ее формам, можно предположить, что срок не маленький.Коротко о знаменитости:
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года
Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour
В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец
Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами, где позировала в нижнем белье демонстрируя пышные формы.