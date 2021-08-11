Беременная Эшли Грэм похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Фото

Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, стала еще более активно вести свои социальные сети и радовать поклонников новыми фото. На одном из последних Эшли продемонстрировала свой животик, который заметно округлился.

Соответствующее фото она опубликовала на личной страничке в Instagram. Модель показала серию снимков из разных локаций, которые она сделала за неделю.

В серии есть снимки из аэропорта, дома, а также фото природы, еды и забавный кадр со старшим сыном Айзеком.

Видео дня

Не обошлось без пляжных кадров. Эшли позирует в купальнике изумрудного оттенка. Модель сфотографировалась боком, из-за чего видно ее округлившийся животик. Образ она дополнила белой бейсболкой, солнцезащитными очками и серьгами необычной формы.

Также Эшли Грэм сфотографировалась в зеркале в ванной комнате. Она позировала в одних лосинах и без нижнего белья сверху, прикрыв грудь рукой. Волосы модели были взъерошены и собраны в высокий пучок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Грэм снялась в новой фотосессии на природе. Модель позировала обнаженной прикрыв пышную грудь руками.