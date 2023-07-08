Бен Аффлек, Мадонна и другие: знаменитости признались, о чем больше всего жалеют в жизни. Фото

Совершать ошибки – нормально. Ведь самый лучший учитель – это негативный опыт. Многие считают, что чем больше провалов у человека в молодости, тем комфортнее он будет себя чувствовать в зрелости и наверняка поймет, как устроен этот мир. Даже знаменитости не стесняются рассказывать о фейлах, утверждая, что они очень помогли им.

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OBOZREVATEL поделится, какие ошибки повлияли больше всего на известных личностей, и о чем они будут жалеть всю оставшуюся жизнь. Вы будете удивлены (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бен Аффлек – развод с Дженнифер Гарнер

Супруг Дженнифер Лопес Бен Аффлек в 2015 году расстался с Дженнифер Гарнер после 10 лет брака. У бывших возлюбленных есть трое общих детей. Официально развод был оформлен только в 2018 году. После окончания отношений артист начал злоупотреблять алкоголем, а в одном интервью признался: "Самое большое сожаление в моей жизни – это развод. Я не хотел этого. Это расстроило меня, так больно...".

Уилл Смит – отказ от "Матрицы"

Уилл Смит не отрицает, что жалеет о двух вещах. Первое – о пощечине Крису Року на "Оскаре", когда ему не понравилась шутка о его жене. А второе – об отказе сниматься в научно-фантастическом боевике "Матрица". Оказалось, ему предлагали роль Нео в культовой киноленте, но он не согласился, так как посчитал идею смехотворной. "Я выбрал "Дикий, дикий запад". Я не горжусь этим". В то время как "Матрица" собрала более 465 миллионов долларов, "Дикий, дикий Запад" стал колоссальным провалом", – высказался на своем YouTube-канале знаменитость.

Селена Гомес – не поддерживает связь со старыми друзьями

Во время появления на встрече с актерами из сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" певица Селена Гомес призналась – она корит себя в том, что не поддерживала связь со своими бывшими коллегами по проекту. "Мне было стыдно за решения, которые я приняла. И я не хотела, чтобы вы, ребята, видели меня в том состоянии, в котором я находилась".

Квентин Тарантино – покалечил Уму Турман

В 2018 году Ума Турман рассказала о своем травмирующем опыте съемок жестокого фильма Квентина Тарантино о боевых искусствах "Убить Билла". Актриса сообщила The New York Times, что Тарантино заставил ее выполнить опасный трюк на песчаной дороге, из-за которого она чуть не умерла. Звезда получила серьезные травмы, в результате которых у нее вывихнуты позвонки и искривлены колени. Она отметила, что кинорежиссер не раскаялся в причиненном ей вреде. Сам же Квентин спустя время сказал: "Просто ужасно. Наблюдая за ее борьбой… Вспоминая, как я говорил о том, что это безопасно, и что она могла это сделать… Это было душераздирающе. Помимо одного из самых больших сожалений в моей карьере, это одно из самых больших сожалений в моей жизни".

Мадонна – замужество

В отличие от многих коллег легендарной исполнительницы, которые готовы сказать "да" трижды, а то и больше раз, для Мадонны даже два раза было много. В видео "50 вопросов", размещенном на YouTube-канале поп-дивы, у нее поинтересовались: "Какое решение в своей жизни вы считаете не самым лучшим?". На что артистка ответила: "Выйти замуж". Также еще давно в беседе с журналистами она пошутила: "Я думаю, что каждый должен выйти замуж хотя бы один раз, чтобы понять, какой это глупый и устаревший институт".

Недавно OBOZREVATEL рассказал о пяти звездных парах, которые сломали все стереотипы. Они доказывают, что положение в обществе и разница в возрасте не могут стать препятствием для женитьбы, если есть большие и искренние чувства.

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