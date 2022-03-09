Бедняков в последний раз обратился к россиянам, которые 'поливают Украину дер*мом', и поблагодарил ВСУ

Популярный телеведущий Андрей Бедняков записал новое видеообращение, в котором заявил, что больше не станет тратить свое время на российских хейтеров, которые поливают грязью его и Украину. Вместо этого шоумен обратился с благодарностью к ВСУ и людям, помогающим украинскому народу.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "Я устал тратить свою энергию на этих людей – злых, агрессивных, которые продолжают поливать меня и мою страну дер*мом, которые желают нам зла, не верят в то, что происходит и утверждают, что спасают нас. Вам нравится жить в своем куполе? Вам нравится то, что можно пройти рукой сквозь микрофон, живите и верьте. Мне со злыми и агрессивными людьми не по пути", – сказал Бедняков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Телеведущий "направил свою энергию" в другое русло и поблагодарил людей, которые помогают украинцам транспортом, финансово, гуманитарной помощью или тех, кто достает людей из-под завалов.

"Я хочу направить сейчас всю свою энергию в другое русло. Хочу сказать спасибо всем тем людям, которые помогают: перечисляют деньги, перевозят, привозят лекарства, достают людей из-под завалов. Вам огромное спасибо и низкий поклон", – сказал он.

Бедняков также выразил благодарность и поддержку военным украинской армии.

"Я хотел бы сказал огромные слова поддержки Вооруженным Силам Украины, всем тем воинам, парням и девушкам, которые прямо сейчас защищают нашу страну. Огромное вам спасибо. Вы делаете все возможное и невозможное, чтобы мы и наши дети знали, что такое мир. Мы обязательно победим. За нами правда. Мы на своей земле, с нами Бог. Все будет Украина. Спасибо", – подытожил Андрей Бедняков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov)

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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