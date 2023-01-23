Бедняков поддержал модную инициативу, чтобы напомнить Германии о предоставлении Украине танков Leopard 2. Фото

В Украине набирает популярности флешмоб, суть которого – сфотографироваться в одежде с леопардовым принтом, дабы напомнить Германии о предоставлении Украине танков Leopard 2. Присоединился к модной инициативе и известный украинский шоумен Андрей Бедняков.

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На личной странице в Instagram телеведущий опубликовал свое детское архивное фото. На снимке он позирует в шубе леопардовой расцветки.

Как отметил Бедняков, на архивном черно-белом кадре ему всего три года. Рядом позирует мама телезвезды, которой не стало весной 2022 года, практически сразу после оккупации родного Мариуполя.

"На этой фотографии мне три года. Моя мама привезла меня в Германию. И в этот момент я говорил 29-летнему Олафу Шольцу #freetheleopards в 2023 году! Украина должна защитить свою территорию", – подписал шоумен фото.

Поучаствовать в модном флешмобе могут все желающие. Для этого лишь необходимо выставить свое селфи в одежде с леопардовым принтом и оставить под фото хештег #FreeTheLeopards. Инициаторы необычной акции верят, что смогут привлечь таким образом внимание европейцев к необходимости предоставить Украине танки, которые помогут бороться с большим агрессором. Подробности – в нашем материале.

Как известно, 20 января в Германии прошла восьмая встреча в формате "Рамштайн". Темой заседания было предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления России. Предполагалось, что союзники могут договориться о поставках Вооруженным силам нашей страны боевых танков Leopard 2. Однако этого не произошло. В итоге, в Берлине тысячи человек вышли к Бундестагу с требованием передать Украине эти бронемашины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом короля футбола Пеле. Вырученные средства он планирует передать на помощь пострадавшим во время трагедии в Днепре, когда российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом.

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